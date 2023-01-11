Глава ОБСЕ Бужар Османи готовит визиты в Азербайджан и Армению

11 янв. 10:02

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, - сообщает сайт ОБСЕ.

В ходе телефонных бесед была обсуждена ситуация на Южном Кавказе, особое внимание было уделено Лачинскому коридору, и Османи подчеркнул, что внимательно следит за ней.

Действующий председатель ОБСЕ призвал все стороны разрядить напряженность и начать конструктивный и продуктивный диалог, отметив, что меры, направленные на укрепление доверия и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, в рамках инструментария ОБСЕ являются ключевыми элементами для преодоления текущих вызовов, которые затрагивают людей на местах.

Также действующий председатель ОБСЕ Османи подтвердил свою готовность к личному участию, чтобы помочь снизить напряженность и внести свой вклад в усилия по достижению устойчивого мира. Он также сообщил, что в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан.