В Сочи начался сезон скидок на квартиры в новостройках

11 янв. 10:06

В январе покупатели жилья на первичном рынке могут получить действительно выгодное предложение, сообщил риелтор Кирилл Флутков, проанализировал предложения на квартиры в Сочи.

Декабрь и январь традиционно время акций и предложений на рынке недвижимости. В этом году скидки доходят до 25%, или до 3,6 млн рублей. Некоторые застройщики привлекают покупателей, предлагая при покупке квартиры машино-место или отделку white box в подарок.

"Сегодня на первичном рынке Сочи застройщиками предлагаются скидки от 5 до 20%. Эти предложения можно прочитать, как особую или невиданную доселе щедрость. В предыдущие годы подобных дисконтов в этом сегменте не было", - заметил риэлтор, пишут "Кубанские новости".