Россия упрощает получение ВНЖ для инвесторов

11 янв. 9:45

С 11 января 2023 года иностранные инвесторы могут вступило упрощенно получать вид на жительство (ВНЖ) в России, соответствующее постановление вступило в силу сегодня, сообщает Минэкономразвития.

Право на получение ВНЖ в упрощенном виде получают иностранцы, которые в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ вложат минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или 30 млн рублей в российскую компанию, не менее трех лет работающую на рынке и являющуюся довольно крупной - за год до подачи инвестором заявления на ВНЖ она должна уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн рублей.

Также на упрощенный ВНЖ могут рассчитывать иностранцы, купившие в России недвижимость на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей (в Москве - от 50 млн рублей, на Дальнем Востоке - от 20 млн рублей. Также получить ВНЖ по упрощенной схеме могут лица, зарегистрировавшие и в последующем владеющие юрлицом, которое ведет деятельность в России от двух лет и ежегодно платит от 4 млн рублей налогов.