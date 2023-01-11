В Карачаево-Черкесии за год обновят и построят свыше 200 объектов

11 янв. 9:32

В Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2023 году планируют провести реконструкцию и строительство более 200 объектов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов по итогам совещания, посвященного социально-экономическому развитию КЧР в нынешнем году.

"По прежнему актуальной остается реализация приоритетных национальных проектов и федеральных программ, дальнейшее строительство и ремонт социальных учреждений в сельской местности. Всего в 2023 году мы будем строить и реконструировать 202 объекта", - поведал Темрезов.

Он подчеркнул, что в рамках объявленного президентом страны Года педагога и наставника в Карачаево-Черкесии запланированы мероприятия для выхода профессии на "качественно новый уровень". Руководитель региона также сообщил, что на 2023 год запланировано выполнение важнецших задач. К числу таковых Темрезов отнес реализацию мер господдержки различных категорий граждан, в том числе семей военнослужащих, социальную догазификацию, строительство дорожной инфраструктуры, улучшение качества водоснабжения и благоустройство населенных пунктов.