Трасса Минводы - Кисловодск пока останется закрытой из-за непогоды

11 янв. 9:43

Дорога, соединяющая Минеральные Воды с курортным Кисловодском на Ставрополье, пока останется перекрытой из-за метели и сильного бокового ветра, сообщает Госавтоинспекция края.

На трассе ввели ограничения еще накануне вечером, так как видимость была нулевой, а почистить и посыпать проезжую часть не представлялось возможным из-за снега и штормового ветра. К утру ветер и метель только усилились, а стихнет непогода, по прогнозам синоптиков, не раньше полудня, - передает "АиФ-Ставрополье".

Не лучше ситуация и на трассе "Кавказ", где на пересечении с дорогой Крымгиреевское - Александровское водителям ничего не видно из-за сильной метели.

"Выбирайте альтернативные маршруты движения: по автодорогам Лермонтов - Черкесск и Северо-Западный обход Пятигорска", - говорится в сообщении.