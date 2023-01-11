Наука доказала пользу дальних путешествий

11 янв. 9:23

Путешествия в далекие места положительно влияют на здоровье, показало исследование ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Выяснилось, что частота и дальность путешествий сказываются на здоровье людей. Те, кто выезжает редко и остается ближе к дому, чувствуют себя хуже.

Ученые проанализировали поездки на севере Англии, где у жителей худшие показатели здоровья. Также в этом регионе многие сельские и пригородные районы имеют плохую транспортную доступность. Исследователи установил наличие связи между отсутствием удобного общественного транспорта - то есть ограничениями для поездок за пределы населенного пункта и самооценкой состояния здоровья. Также учитывалась частота поездок, количество посещенных различных мест, пройденное расстояние, использование автомобиля и общественного транспорта.

Оказалось, что ключевое значение для связи «здоровье-путешествия» имеет количество различных мест, которые люди посещают за пределами своего района. Такие путешественники оказываются более активными участниками общественной жизни, социальная вовлеченность сказывается, в том числе, и на психологическом здоровье.

По мнению исследователей, результаты являются убедительным доказательством необходимости инвестиций в транспортные средства на средние и дальние расстояния.