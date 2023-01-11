Аэропорт Астаны работает вполсилы из-за задержки рейсов

11 янв. 9:18

Пассажиры девяти рейсов различных авиакомпаний ожидают вылета в аэропорту столицы Казахстана, несмотря на то, что воздушная гавань работает в штатном режиме, всего в Астане задерживаются 23 рейса – 9 на вылет и 14 на прилет, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултана Назарбаева.

"Актуальную информацию пассажирам необходимо узнавать в call-центрах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта вылета и прилета", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы, передает Sputnik Казахстан.

Большинство рейсов задерживаются в связи с поздним прибытием лайнеров из аэропортов вылета, - сообщили в столичном аэропорту, добавив: на его территории, в том числе и на взлетно-посадочной полосе, не прекращаясь, ведутся работы по очистке снега.

Актуальную информацию о времени прилета и вылета рейсов можно узнать на онлайн табло Международного аэропорта Нурсултана Назарбаева.