Казахстан открыл часть трасс для общественного и дизельного транспорта

11 янв. 8:57

В среду 11 января с 09:00 в Казахстане сняты ограничения на движение общественного и дизельного автотранспорта на нескольких участках республиканских трасс, сообщает АО «НК КазАвтоЖол».

Улучшение погодных условий позволило открыть для транспорта автодорогу «Екатеринбург - Алматы», участки 1353-1426 км, ст.Анар – до г.Темиртау, 1426-1446 км, ПВП Темиртау – до г.Темиртау, 1492-2005 км, г.Караганда – до границы с Жамбылской областью. открыто движение на автодорогах республиканского значения по всем направлениям из города Астана.

Также открылись два участка на трассе «Кызылорда - Павлодар»: 762 - 906 км, п.Атасу - п.Топар; 967 - 1135 км, г.Караганда - граница Павлодарской области. Открыты «Нур-Султан – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау» (участок 51-266 км, граница Акмолинской области – г.Темиртау); «Караганда-Аягоз-Бугаз» (17 - 320 км, г.Караганда – граница Абайской области); «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» (231 - 324 км, граница Павлодарской области - п.Ботакара).