Площадь квартир в новостройках Краснодара оказалась одной из самых больших в России

11 янв. 8:40

Федеральная компания «Этажи» составила рейтинг городов с самой большой средней площадью квартир в новостройках, приобретаемых в России, пишут «Известия».

Самые большие квартиры покупали в 2022 году жители Красноярска - 48,9 кв м, Омска - 45,9 кв м, Москвы и Самары - по 44,1 кв м, Краснодара - 43,6 кв м.

Самые маленькие квартиры приобретаются в новостройках Санкт-Петербурга. Средняя площадь квартир там составила 34 кв м.

Ожидается, что в 2023 году площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться, рынок подстраивается под возможности покупателей.