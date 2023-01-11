Россия и Казахстан обсудили развитие маршрута "Север-Юг"

11 янв. 8:21

Москву с рабочим визитом посетила казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра республики Романом Скляром, обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе развитие транспортных коридоров, сообщается на сайте Primeminister.kz.

В делегацию Казахстана вошли также министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, и.о. первого заместителя руководителя аппарата правительства РК Габит Сыздыкбеков, председатель правления "НК «Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев. Состоялись встречи с зампредами РФ Маратом Хуснуллиным, Денисом Мантуровым, Александром Новаком, Алексеем Оверчуком, главой Минтранса России Виталием Савельевым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, оценили взаимодействие в нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях. "В частности, были затронуты темы развития транспортно-логистических маршрутов Западная Европа - Западный Китай и Север - Юг, строительства новых железнодорожных линий, реконструкции автомобильных дорог и пунктов пропуска на казахстанско-российской границе", - сообщили в пресс-службе.

Были затронуты также вопросы промышленной кооперации, в том числе реализации совместных проектов в автомобилестроении, горно-металлургической отрасли, агропромышленном комплексе.