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Всемирный банк ждет одного из худших за 30 лет года для мировой экономики

Всемирный банк ждет одного из худших за 30 лет года для мировой экономики

Всемирный банк резко понизил прогноз роста глобальной экономики в 2023 году - с 3% (прогноз за июнь 2022 года) до 1,7 %, пишет Deutsche Welle.

Это один из самых слабых прогнозов роста экономики за последние 30 лет, хуже ситуация была лишь в кризисных 2009 и 2020 годах.

Во Всемирном банке отметили, что многие развитые страны оказались на пороге рецессии, это связано с ситуацией на Украине и повышением процентной ставки национальными Центробанками. Так, в США и ЕС банк ожидает роста экономики на уровне 0,5%.

Аналитики Всемирного банка не исключают также начала глобальной рецессии, вызванной неожиданными шоковыми потрясениями, вроде нового витка геополитического напряжения или очередной вспышки пандемии коронавируса.

Экономики развивающихся стран могут столкнуться с проблемой оттока инвестиций, прогнозируют во Всемирном банке.

Относительно высокий рост ждет в этом году экономику Китая - на 4,3%. Однако это на 0,9% меньше, чем в июньском прогнозе.

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