Всемирный банк ждет одного из худших за 30 лет года для мировой экономики

11 янв. 8:09

Всемирный банк резко понизил прогноз роста глобальной экономики в 2023 году - с 3% (прогноз за июнь 2022 года) до 1,7 %, пишет Deutsche Welle.

Это один из самых слабых прогнозов роста экономики за последние 30 лет, хуже ситуация была лишь в кризисных 2009 и 2020 годах.

Во Всемирном банке отметили, что многие развитые страны оказались на пороге рецессии, это связано с ситуацией на Украине и повышением процентной ставки национальными Центробанками. Так, в США и ЕС банк ожидает роста экономики на уровне 0,5%.

Аналитики Всемирного банка не исключают также начала глобальной рецессии, вызванной неожиданными шоковыми потрясениями, вроде нового витка геополитического напряжения или очередной вспышки пандемии коронавируса.

Экономики развивающихся стран могут столкнуться с проблемой оттока инвестиций, прогнозируют во Всемирном банке.

Относительно высокий рост ждет в этом году экономику Китая - на 4,3%. Однако это на 0,9% меньше, чем в июньском прогнозе.