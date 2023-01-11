Ильхам Алиев: "Реализация проекта Зангезурского коридора - наше естественное право"

Экономическая эффективность Зангезурского коридора ни у кого не должна вызывать сомнения, поэтому желает того Армения или нет, он будет реализован, заявил вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам, подводя итоги минувшего года.

По его словам, после Второй Карабахской войны основная задача Баку заключалась в том, чтобы закрепить военную победу в политической плоскости. "Мы понимали, что если не утвердим эту победу в политической сфере, не добьемся того, чтобы мировая общественность восприняла ее, то можем столкнуться с определенными проблемами. Мы тут же приступили к активной работе, считаю, что сегодня, через два года после войны, можно с полной уверенностью сказать, что итоги войны приняты миром. Азербайджан признан в мире как очень надежный и серьезный партнер… Но несмотря на то, что война окончилась, борьба еще продолжается…"

Что касается реализации международных проектов, Алиев заметил, что на территории Азербайджана уже завершились все основные работы, связанные как со Срединным коридором, так и транспортным коридором Север-Юг: "Сейчас модернизируется часть железной дороги на линии Баку-Ялама, потом специалисты займутся линией Алят-Астара... Только по коридору Север-Юг с территории Азербайджана поэтапно можно перевозить от 15 миллионов до 30 миллионов тонн грузов… Так что транспортный коридор Север-Юг является проектом, который может составить конкуренцию Срединному коридору".

Некоторые западные страны выступали против проекта Баку-Тбилиси-Карс, поскольку он фактически оставлял Армению за бортом

Президент Азербайджана рассказал, что пять лет назад была открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс: "Некоторые крупные западные страны выступали против этого проекта и чинили серьезные препятствия. Причина заключалась в том, что это был проект, фактически оставлявший Армению за бортом. То есть проармянские настроения проявились и в реализации этого проекта. И мы потеряли несколько лет".

Другая проблема была связана с нехваткой финансов, так как желающих вложить средства в проект не было. "Наши обращения в международные финансовые структуры остались без ответа... После получения первых доходов от нефти Азербайджан сами выделил крупные средства на этот проект. Мы доведем пропускную способность этой железной дороги с нынешнего 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Но и этого будет недостаточно. Нужны новые дороги и для грузов, идущих из Средней Азии. Путь, ведущий через Каспий, очень привлекателен с учетом времени. В то же время мы должны сделать этот маршрут экономически более привлекательным, реализуя единую тарифную политику. Считаю, что и здесь переговоры идут в позитивном направлении. То есть если взять потенциал перевозки грузов только из стран Средней Азии и грузы, идущие туда из Европы, то можно увидеть, что даже если мы реализуем и расширим все эти проекты, все равно будет недостаточно.

Поэтому экономическая эффективность Зангезурского коридора ни у кого не должна вызывать сомнения. Конечно, для нас этот проект является не только экономическим и транспортным, но и стратегическим проектом. Мы абсолютно убеждены в том, что реализация данного проекта - наше естественное право.

Осуществление этого проекта нашло отражение и в трехстороннем Заявлении от 9-10 ноября 2020 года. "Там нет слов "Зангезурский коридор". Потому что термин "Зангезурский коридор" я ввел, как говорится, в геополитический лексикон позже. Однако там ясно указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должно быть транспортное сообщение, и Армения должна его обеспечить. Сегодня Армения пытается уклониться от этого. Фактически уже более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств. Но это нас не остановит. То есть это – стратегический проект для нас, и не только для нас, но и для нескольких соседних стран и для большой географии".

Государства, не имеющие выхода к открытому морю, редко могут пользоваться транзитными возможностями, но Азербайджан стал одной из немногих стран, которая, не имея выхода к открытому морю, превратилась в международный логистический и транспортный центр.

"Наша инфраструктура – это железные дороги, аэропорты, Алятский международный морской порт и другая транспортная инфраструктура, крупнейший на Каспии флот. В то же время наш флот работает и в Черном море. По моему указанию количество судов на нашем флоте на Черном море будет увеличено. То есть Азербайджан стал серьезным актором на очень большом транспортном рынке. Конечно, реализация Зангезурского коридора – историческая необходимость. Поэтому желает того Армения или нет, он будет реализован", - заявил Ильхам Алиев.