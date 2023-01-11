Жителям Сочи пообещали вернуть водоснабжение до конца суток

В ночь на 11 января в Сочи был восстановлен магистральный водовод, обеспечивающий питьевой водой Центральный и Хостинский районы.
После замены трех метров аварийного трубопровода был начат процесс наполнения системы водой.
«Учитывая обширность ранее опустошенной системы трубопроводов, окончательно стабилизовать подачу ресурса планируется в течение текущих суток (11 января)», - информирует сочинский Водоканал.
Подвоз питьевой воды автоцистернами осуществляется исходя из поступающих заявок от горожан и управляющих компаний.