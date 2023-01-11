Казахстан начнет поставлять нефть в Германию, имея устное подтверждение России

11 янв. 7:24

В январе Казахстан планируется поставить в Германию первые 20 тыс тонн нефти, рассказал министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Сейчас первая партия 20 тысяч тонн, предполагается до 1,5 млн тонн пока. Общая мощность, которая была запрошена в размере до 6 млн тонн, - мы можем [поставить]", - сообщил глава Минэнерго, говоря о поставках нефти в Германию.

Он отметил, что объем поставок может быть увеличен. "Максимально, что мы могли бы, - 6-7 млн тонн в год", уточнил министр.

Поставки начнутся в январе, Казахстан ждал официального подтверждения от России. "Мы ждали официального подтверждения от коллег из РФ, потому что пропуск через Россию. Но здесь устно мы это подтверждение [от российской стороны] имеем, я думаю, что не будет большой проблемы", - добавил Акчулаков.

По его словам, больших проблем с Россией в отношении прокачки у Казахстана не было никогда.