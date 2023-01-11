Нелегальный золотодобытчик из Узбекистана погиб в шахте в Казахстане

11 янв. 7:06

На территории закрытого рудника Бестобе в Акмолинской области Казахстана было обнаружено тело нелегального добытчика золота, им оказался 40-летний уроженец Узбекистана, передает КазТАГ.

Погибший был обнайден другими нелегальными старателями. Мужчину нашли лежащим на спине недалеко от комнаты отдыха горняков, рядом «лежали камни».

Тело золотодобытчина извлекли с 475 горизонта шахты «Центральная». По словам одного из старателей, погибший пролежал в шахте 18 дней.

Владеющая законсервированным рудником компания «Алтыналмас» напоминает об опасности нелегальной добычи золота в шахте Бестобе.