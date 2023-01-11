Товарооборот России и Китая может досрочно достигнуть $200 млрд

11 янв. 6:54

Россия и Китай могут досрочно нарастить двусторонний товарооборот до $200 млрд, сообщил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Взаимный товарооборот раз за разом обновляет исторический максимум, заметил посол. Ожидается, что за 2022 год этот показатель превысит $180 млрд.

"Мы полны уверенности в том, что китайско-российское сотрудничество получит новое большое развитие, а цель довести двусторонний товарооборот до $200 млрд, поставленная главами наших государств, будет досрочно достигнута", - сказал Чжан Ханьхуэй. Президенты ранее поставили цель довести товарооборот до $200 млрд к 2024 году.

По словам посла, в последние годы благодаря совместным усилиям "двустороннее практическое сотрудничество поступательно развивается, несмотря на негативные последствия пандемии".