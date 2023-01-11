Школьники и студенты в ряде регионов Казахстана останутся дома из-за мороза

11 янв. 6:12

В среду 11 января в ряде регионов Казахстана из-за мороза отменены очные занятия в школах.

В Восточно-Казахстанской области на дистанционку переведены учащиеся 0-4 классов первой смены в Усть-Каменогорске, Глубоковском, Курчумском, Уланском районах, а также учащиеся 0-9 классов в Риддере.

В Павлодаре сегодня дистанционно учатся 0-9 классы первой смены. В Уральске дистанционка введена для первой смены 1-9 классов.

В Караганде на дистанционный формат обучения переводятся учащиеся 0-11 классов первой и второй смены.

Дистанционный формат обучения введен для учащихся 1-11 классов Курчатова, в Бескарагайском, Аягозском, Жарминском, Кокпектинском, Бородулихинском, Аксуатском районах Абайской области.

В городе Семей мороз оставил дома не только учащихся 1-11 классов первой смены, но и студентов всех курсов колледжей.

Также сегодня дистанционно учатся ученики школ и студенты колледжей в Астане, школьники в Атырауской области, начальные и средние классы школ в Актобе.