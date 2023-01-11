Интерактивные школьные мини-музеи отпочкуются от парка "Россия - моя история" в Дагестане

11 янв. 5:30

Махачкалинский мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" переоснастят, и прежнее оборудование перенаправят школам для интерактивных мини-музеев, сообщили в пресс-службе комплекса.

"Завершилось техническое переоснащение исторического парка Махачкалы… В настоящее время уже обновлены все экспозиции... Прежнее оборудование планируется передать школам для создания интерактивных мини-музеев", - цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнил руководитель парка Тимур Велиханов, мини-музеи будут создавать тематические выставки, посвященные тем или иным датам и событиям, образовательные учреждения будут самостоятельно загружать новый контент.