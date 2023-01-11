На проекте строительства аквапарка в Краснодаре поставили крест

11 янв. 3:25

В Краснодаре заморозили проект строительства аквапарка на Затоне за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщают

Как сообщает "АиФ-Краснодар", в настоящее время власти города работают над вопросом экономической выгоды. Неизвестно, сколько времени займет этот процесс.

Строительство нового аквапарка предполагалось на месте заброшенного. По словам разработчиков, он должен состоять из крытой и открытой частей. Прилегающую территорию вокруг парка было запланировано сделать в виде сквера с велодорожкой и пожарным проездом.