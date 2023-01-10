Евросоюз и НАТО заключили новую декларацию о сотрудничестве

10 янв. 23:50

Европейский союз и НАТО заключили 10 января новую декларацию о сотрудничестве. Церемония подписания документа прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Со стороны НАТО декларацию подписал генсек Йенс Столтенберг, а со стороны Евросоюза - председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, передает ТАСС.

Стороны пока не обнародовали декларацию.

Ранее Agence France-Presse сообщило со ссылкой на документ, что ЕС и НАТО планирует активизировать сотрудничество в оборонной сфере.