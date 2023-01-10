В горах Дагестана снова замечен переднеазиатский леопард

10 янв. 23:27

В дагестанском природном парке в объектив фотоловушки попал переднеазиатский леопард. До этого краснокнижный хищник был замечен почти год назад, и произошло это впервые за семь лет, сообщается на сайте института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук.

«Переднеазиатский леопард подтвердил свое пребывание на территории республики, попав на снимки фотоловушки одной из ООПТ. При проверке камер, установленных на территории природного парка „Хунзахский“, инспекторы обнаружили снимки краснокнижного хищника – переднеазиатского леопарда. Предположительно это самец», - говорится в сообщении.