Вечер в честь дня рождения Серго Параджанова состоится в Тбилиси

10 янв. 23:38

Вечер к 99-летию со дня рождения культового режиссера Серго Параджанова пройдет 12 января в Национальной парламентской библиотеке Грузии в Тбилиси. Об этом сообщают организаторы.

В рамках мероприятия будет организована выставка работ, созданных участниками творческого конкурса имени Параджанова, на ней будут награждены победители. Вход открыт для всех желающих, передает "Sputnik Грузия".

Серго Параджанов - один из наиболее выдающихся кинорежиссеров ХХ века, автор культовых фильмов "Ашик-Кериб", "Цвет граната" и "Тени забытых предков". Работы Параджанова оказали огромное влияние на многих современных художников, кинорежиссеров и фотографов.