Президент Азербайджана рассказал, где могут пройти переговоры с Арменией

10 янв. 22:57

На сегодняшний день Азербайджан видит в качестве площадок для переговоров с Арменией США и Россию. Об этом в интервью журналистам азербайджанских телеканалов заявил президент страны Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что Франция фактически полностью изолировала себя от этого процесса.

"Сейчас остаются Америка и Россия. То есть в настоящее время мы видим площадки для переговоров такими", - сказал азербайджанский лидер.

При этом Ильхам Алиев обратил внимание на то, что такой площадкой может стать и Европейский союз, но для этого Брюссель должен будет вести себя честно.