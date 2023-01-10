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Швеция осудила Иран за казни участников протестных акций

Швеция осудила Иран за казни участников протестных акций

Швеция резко осуждает казни участников акций протеста в Иране. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном 10 января правительственной канцелярией.

В сообщении сказано, что Швеция отвергает меру наказания в виде смертной казни, где бы и при каких бы обстоятельствах она не применялась, передает ТАСС.

Сразу после Рождества МИД Швеции вызвал иранского посла в Стокгольме и передал ему ноту протеста в связи с приведением в исполнение смертных приговоров участникам прошедших протестов в Иране. Это было сделано в рамках единой акции стран ЕС, о которой условились на заседании Совета Европы 15 декабря.

Напомним, 13 сентября 2022 года полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.

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