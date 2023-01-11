Теплая зима ударит по европейской энергетике, но позже

Эта зима в Европе оказалась настолько мягкой, что спровоцировала несвоевременное увеличение запасов газа. И пока в ЕС полагаются на СПГ, его стоимость не снижается по той простой причине, что СПГ никогда не будет таким же дешевым, как трубопроводный газ. Потенциальный спрос на энергоресурсы в летний период может немного усложнить задачу европейским странам, спешащих пополнить свои газовые хранилища, пишет Oil Price.

Весь декабрь в Евросоюзе ликовали из-за необычайно теплой погоды, в связи с чем спрос на газ снизился. Как результат, цены на сырье падают, и кризис, по мнению аналитиков, вроде бы предотвращен. Проблема в том, это только "на данный момент". Еврокомиссия сообщила о снижении потребления газа на континенте на более чем 20% за период с августа по ноябрь прошлого года. Это произошло не только из-за теплой погоды, но и из-за согласованных действий европейских правительств, направленных на снижение спроса.

Декабрь оказался таким же теплым, как октябрь, и спрос упал, как и цены. Некоторые заговорили об окончании кризиса, хотя в декабре зима только начиналась. Пока и январь радует теплой погодой, что подкрепляет прогнозы о том, что Европе этой зимой крупно повезло, и весну получится встретить с достаточными запасами газа, на случай, если в Европу все-таки придут холода.

На самом деле, зима оказалась настолько мягкой, что фактически спровоцировала несвоевременное увеличение запасов газа. Как отметил аналитик агентства Reuters Джон Кемп, вторым фактором этого роста стало снижение потребления газа в промышленности. А единственный способ для промышленности сократить потребление - снижение производства.

Это темная сторона успеха, которому европейские СМИ радуются вместе с Брюсселем, игнорируя тот факт, что снижение потребления газа на 20,1% в немалой степени стало возможным благодаря непомерно высоким ценам на газ.

Кроме того, хотя цены на газ снизились по сравнению с пиковыми значениями прошлого лета, они далеки от уровня 2019 года. Как отмечает Politico в статье о спросе и ценах на газ в Европе, даже с ценой около 70 евро за мегаватт/час, цены на газ в Европе примерно в пять раз превышают цены 2019 года.

Проблема, о которой не хотят говорить европейские политики, заключается в том, что пока ЕС полагается на СПГ, его стоимость не снижается по той простой причине, что СПГ никогда не будет таким же дешевым, как трубопроводный газ.

Другая причина заключается в том, что поставки российского трубопроводного газа не возобновятся в ближайшее время, во всяком случае, по "Северному потоку-1", а это означает, что в ЕС продолжат полагаться на СПГ в обозримом будущем.

В краткосрочной перспективе для европейцев есть хорошие новости. По мере того, как оптовые цены на бирже TTF падают, падают и розничные цены, да и вторая половина зимы может оказаться мягкой. Но это, скорее всего, будет означать сухое и жаркое лето, а значит вырастет потребность в энергии для охлаждения.

Справедливости ради следует отметить, что в Европе менее активно используют кондиционеры, чем в Соединенных Штатах, но если в наступившем году за теплой зимой последует действительно жаркое лето, это подтолкнет спрос.

Хотя потребление энергии в летний сезон вряд ли превысит спрос в зимний период, все равно это может усложнить задачу европейским странам, спешащим пополнить свои газовые хранилища, даже с учетом газа, оставшегося с предыдущего отопительного сезона.

Целью следующего отопительного сезона станет заполнение газовых хранилищ в Европе на 90%. В прошлом году СПГ было много - по соответствующей цене - и ЕС превратился в крупнейшего в мире импортера СПГ благодаря внезапному спросу на замену российскому трубопроводному газу.

Тем не менее, по мнению аналитиков, в этом году Европе потребуется еще больше СПГ, чтобы обеспечить заполнение хранилищ на зиму, потому что российского трубопроводного газа будет намного меньше, чем в прошлом году. Можно надеяться на еще одну теплую зиму, но с точки зрения надежной стратегии энергетической безопасности вряд ли стоит полагаться на надежды.

Международное энергетическое агентство уже предупредило, что ЕС столкнется с дефицитом газа в объеме до 30 млрд кубометров, даже несмотря на преднамеренные сокращения спроса. Причем, не факт, что этот дефицит будет легко восполнить, учитывая восстановление спроса на СПГ в Китае на фоне ослабления ограничительных коронавирусных мер.

Тогда может оказаться, что Европейскому союзу еще рано радоваться теплой зиме, тем более, что никакая погода не помогает ЕС сократить выбросы парниковых газов.