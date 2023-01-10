У талантливых детей Кубани будет свой круглогодичный лагерь 

10 янв. 22:31

Власти Кубани в скором времени планируют построить новый лагерь для талантливых детей, который будет принимать по 5 тыс школьников в год, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"В этом году мы начнем проектирование государственного краевого лагеря. На эти цели выделили 185 млн рублей. Это проект не одного года. Но когда мы его реализуем, получим региональную круглогодичную здравницу для одаренных детей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, передает "Интерфакс".

Проект предполагает строительство спального корпуса для детей, жилого корпуса для персонала, лечебно-оздоровительного и крытого универсального спортивного комплекса, крытого бассейна и кванториума. В каждой смене, рассчитанной на 21 день пребывания, будут заниматься 320 школьников.