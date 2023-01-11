Узбекистан уменьшил закупки шампуней из России

11 янв. 1:45

В январе-ноябре 2022 года Узбекистан импортировал на 20% меньше шампуней, чем за аналогичный период 2021 года, следует из данных Агентства статистики при президенте республики.

За одиннадцать месяцев прошлого года в республику было ввезено 8,2 тыс тонн шампуней из 35 стран на сумму $23,3 млн, что на 1,7 тыс т меньше по сравнению с предыдущим годом.

Главным поставщиком шампуней в Узбекистан является Россия, на нее приходится 40% всех закупаемых шампуней. Топ поставщиков за 2022 год выглядит так: Россия – 3,2 тыс тонн; Турция – 1,6 тыс тонн; Румыния – 1,4 тыс тонн.