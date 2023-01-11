В Карагандинской области Казахстана проезд на транспорте станет дешевле

11 янв. 0:05

Проезд на семи пригородных маршрутах в Карагандинской области скоро станет дешевле после внедрения в общественном транспорте региона электронную систему оплаты ONAY!, поручил аким региона Ермаганбет Булекпаев.

"Опыт использования электронной системы в Караганде дает положительный результат. На сегодня уже 96 % платежей проходит электронно. Внедрение этой системы в автобусах междугородного сообщения, в частности, в городах-спутниках, позволит нам снизить стоимость проезда на некоторых маршрутах почти в два раза. Разница ощутимая", - отметил Булекпаев, передает "АиФ-Казахстан".

Новшество коснется маршрутов, ежемесячно перевозящих почти 500 тыс пассажиров. Если цена на автобусах Караганда - Темиртау, Караганда - Шахтинск, Караганда - Топар, Караганда - Шахан, Караганда - Абай и Караганда – Сарань колеблется от 95 до 190 тенге, то после внедрения системы электронного билетирования на пригородных маршрутах пассажиры будут платить 80 тенге, а дети от 7 до 15 лет - 40 тенге. Транспортные карты ONAY! можно будет использовать и в Караганде.