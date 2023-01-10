Эрдоган: Турция нацелена на расширение сотрудничества с Ираком

10 янв. 22:09

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани, в ходе которого стороны обсудили состояние турецко-иракских отношений и региональную тематику.

«Глава турецкого государства выразил уверенность в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества между Анкарой и Багдадом, как на двустороннем, так и на региональном уровне», - сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара придает большое значение стабильности и территориальной целостности Ирака.