Афганистан железно соединит Узбекистан и Пакистан

2022 год был отмечен масштабным изменением глобальных цепочек поставок и транспортных маршрутов. В 2023 году, судя по всему, трансформация продолжится и, скорее всего, ее темпы будут набирать обороты. Для Центральной и Южной Азии одним из перспективных проектов считается Трансафганская железная дорога, которая, несмотря на определенные трудности, открывает новые возможности для всех вовлеченных сторон.

Где пройдет Трансафганская железная дорога

В начале февраля 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан согласовали совместный план действий для нового многомиллиардного железнодорожного проекта, предложенного Ташкентом еще в 2018 году. Новая железнодорожная линия протяженностью, по разным оценкам, от 573 до 765 км соединит узбекский Термез с Кабулом через Мазари-Шариф и выйдет к Пешавару, расположенному на севере Пакистана. Помимо строительства железной дороги для перевозки грузов, соглашение предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля для обеспечения высокоскоростного интернета, а также проект электрификации.

Будущая железная дорога, которая, скорее всего, пройдет через Гиндукуш на высоте в 3,5 тыс. метров, будет одной из самых высокогорных в мире. На маршруте планируется создать 27 железнодорожных станций, более 900 искусственных сооружений, в том числе почти 20 км мостов и 70 км туннелей. Транзитный потенциал железной дороги оценивается в 15-20 млн тонн грузов в год (для сравнения, транзитный потенциал МТК ”Север-Юг” составляет 15-25 млн тонн). Время перевозки грузов из Узбекистана в Пакистан по новому маршруту сократится с 35 до 5 дней. Предположительный срок строительства железной дороги - пять лет.

По различным оценкам, стоимость проекта составит $5-8 млрд. Еще в декабре 2020 года три страны подписали совместное письмо с просьбой к международным финансовым организациям предоставить кредит в размере $4,8 млрд на реализацию проекта. В конце октября прошлого года в ходе переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и главы Евросовета Шарля Мишеля Ташкент выразил готовность создать все необходимые условия для привлечения прямых иностранных инвестиций, в том числе и европейских компаний, для финансирования Трансафганской железной дороги. Стоит отметить, что для Европы новый транзитный проект интересен не менее, чем для непосредственных участников.

Реализация проекта и новые партнеры

В конце марта прошлого года Узбекистан приступил к реализации проекта Трансафганской железной дороги. 17 декабря исполняющий обязанности председателя правления "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов в интервью изданию Podrobno.uz рассказал, что при помощи космической съемки была разработана цифровая модель трассы для максимального снижения погрешности при проведении земельных работ.

В конце января прошлого года правительство талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ организация) утвердило проект железной дороги, соглашение по которой подписывало предыдущее правительство страны под руководством Ашрафа Гани. В июле на территории Афганистана начались экспедиционные работы для обозначения маршрута будущей железной дороги, которые завершились в конце декабря.

Тогда же президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита Центральной Азии, проходившего в Киргизии, заявил о готовности страны присоединиться к реализации проекта Трансафганской железной дороги. 25 декабря министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом сообщил, что Казахстан заинтересован в успешном строительстве железной дороги и рассматривает различные варианты участия, в том числе и посредством поставок строительных материалов.

Китай также заинтересовался проектом. О готовности КНР поддержать создание Трансафганской железной дороги заявил посол Китая в Афганистане Ван Юй на конференции ”Афганистан: безопасность и экономическое развитие”, которая прошла в Ташкенте в июле прошлого года.

Летом 2021 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнул важность интереса России к проекту, а через пару месяцев российская компания РЖД сообщила о намерении сотрудничать с узбекскими железными дорогами по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганского маршрута. Однако более подробной информации о сотрудничестве Узбекистана и России по проекту на данный момент нет.

Основные проблемы

Несмотря на перспективность, проект Трансафганской железной дороги сопряжен с рядом серьезных проблем, некоторые из которых удалось разрешить. С 2021 года, когда был подписан совместный план действий, в двух из трех странах-участницах проекта сменилось руководство: летом 2021 года в Афганистане к власти пришел "Талибан" (организация, запрещенная в РФ), а весной 2022 года в Пакистане премьера Имрана Хана сменил Шахбаз Шариф.

При новой власти в Афганистане судьба проекта оказалась под угрозой, поскольку было неизвестно, готово ли новое руководство страны к международному сотрудничеству. Однако в конечном счете проект был одобрен афганской стороной, понимающей, насколько выгодным может оказаться использование транзитных возможностей страны. По оценкам ООН, ВВП Афганистана после строительства железной дороги может вырасти за 10 лет как минимум в два раза.

Одна из проблем, которая стоит перед проектом со стороны Афганистана, заключается в обеспечении безопасности. Правительство талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ организация) заверило в предоставлении гарантий безопасности будущего железнодорожного маршрута, а вот "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ), афганское отделение террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), пообещало чинить препятствия для всех, кто будет сотрудничать с нынешним афганским руководством.

Есть и еще одна проблема, не менее серьезная: руководитель афганской железнодорожной компании Бахт Рахман Шарафат заявил, что страна не в состоянии самостоятельно обеспечить финансирование настолько масштабного строительства.

Что касается Пакистана, то бывший премьер Имран Хан высоко оценивал перспективу сотрудничества со странами Центральной Азии, подчеркивая, что пакистанские порты обеспечат странам региона выход к Индийскому океану. Новый премьер Шахбаз Шариф также заинтересован в международном транзитном сотрудничестве, однако последние девять месяцев выдались непростыми для страны, где политическая нестабильность и климатические катастрофы подрывают экономическую стабильность. Для восстановления после разрушительных наводнений прошлого года, в частности, понадобятся миллиарды долларов.

На сегодняшний день основной вопрос, связанный с реализацией проекта во всех трех странах, заключается в финансировании строительства железной дороги. Тем не менее вероятность реализации проекта крайне велика, поскольку в нем заинтересованы не только непосредственные участники, но и внешние игроки. Скорее всего, в ближайшие годы, Узбекистан, Афганистан и Пакистан смогут наладить транзитное сообщение, которое существенно увеличит доходы всех трех стран и изменит международную карту грузоперевозок.