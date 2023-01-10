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Генсек ООН посетит Давосский экономический форум

Генсек ООН посетит Давосский экономический форум

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом сообщил сегодня официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Выступление Гутерриша намечено на 18 января. "В следующую среду он выступит со специальным обращением", - отметил Дюжаррик.

Он также сообщил, что в рамках форума Гутерриш проведет ряд встреч с мировыми лидерами и другими делегатами.

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 16 по 20 января.

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