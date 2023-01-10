Ильхам Алиев: Зангезурский коридор будет в любом случае реализован

10 янв. 21:37

Проект Зангезурского коридора будет реализован, несмотря на попытки Армении уклониться от взятых обязательств. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам азербайджанских телеканалов.

Он подчеркнул, что данный проект нашел отражение и в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. "Правда, там нет слов "Зангезурский коридор", потому что термин "Зангезурский коридор" я ввел, как говорится, в геополитический лексикон позже. Однако, там ясно указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должна быть транспортная связь, и Армения должна обеспечить ее", - напомнил азербайджанский лидер.

Глава государства акцентировал внимание на том, что сегодня Армения пытается уклониться от этого, фактически уже более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств. "Но это не остановит нас. То есть для нас это - стратегический проект, и не только для нас, но и для нескольких соседних стран и для большой географии", - отметил Ильхам Алиев.