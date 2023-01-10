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Эмиратская компания займется возобновляемой энергетикой Киргизии

Arab News
Эмиратская компания займется возобновляемой энергетикой Киргизии

Эмиратская компания Masdar, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, подписала соглашение с Министерством энергетики Киргизии о разработке проектов в области экологически чистой энергии с мощностью 1 гигаватт.

По данным Arab News, планируется начать работу с создания солнечной фотоэлектрической установки мощностью 200 мегаватт, которую планируется ввести в эксплуатацию к 2026 году. Компания, основанная в 2006 году суверенным фондом ОАЭ Mubadala, недавно объявила о новой структуре акционерного капитала, в которой Taqa владеет 43% акций, Mubadala сохранила свои 33% акций, а Национальная нефтяная компания Абу-Даби имеет 24% акций.

В рамках новой структуры компания Masdar собирается увеличить мощность возобновляемых источников энергии, в основном ветровой и солнечной, как минимум до 100 ГВт к 2030 году, а также расширить свой новый бизнес по производству экологически чистого водорода до годовой производственной мощности до 1 млн тонн к 2030 году.

Киргизия стремится сократить выбросы парниковых газов на 44% к 2030 году, а также хочет достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Страна уже производит около 90% своей электроэнергии из экологически чистых источников энергии, но почти исключительно за счет стареющих гидроэлектростанций.

В соответствии с соглашением Masdar будет исследовать и инвестировать в проекты в области возобновляемых источников энергии, такие как наземные солнечные фотоэлектрические системы, плавучие солнечные фотоэлектрические проекты и проекты в области гидроэнергетики.

ОАЭ, которые готовятся к проведению климатической конференции COP28 в следующем году, поставили перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

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