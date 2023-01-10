Движение на дороге от Минвод до Кисловодска закрыли из-за метели

10 янв. 20:56

В Ставропольском крае из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение на федеральной трассе "Минеральные Воды - Кисловодск". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"Снежные переметы, низкие температуры, сильный боковой ветер мешают нормальной организации движения, техника не справляется со своевременной обработкой проезжей части от наледи и снежных накатов", - сказано в тексте.

В настоящее время движение запрещено на участке с 20-го до 29-го км. Объезд возможен через автодороги Лермонтов - Черкесск, "Северо-западный обход Пятигорска" и Суворовскую развязку.

Напомним, дорога "Минеральные Воды - Кисловодск" соединяет Кисловодск с другими городами-курортами Кавказских Минеральных Вод и аэропортом Минеральных Вод.