Шесть машин столкнулись на трассе М-4 "Дон"

10 янв. 21:05

Федеральную автодорогу М-4 "Дон" перекрыли в обоих направлениях из-за массового ДТП с участием шести автомобилей, есть погибший, проинформировали в отделе пропаганды БДД регионального управления ГИБДД. В результате инцидента есть пострадавшие.

"Сегодня в 17:50 мск в Аксайском районе на 1 056 км автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение шести транспортных средств. На данный момент известно об одном погибшем в результате аварии. В настоящее время движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что сотрудники ДПС обеспечивают безопасность движения на месте происшествия. Объезд участка М-4 "Дон" осуществляется через Аксай Ростовской области.