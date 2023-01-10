В новогодние праздники Кабардино-Балкарию посетили свыше 70 тыс туристов

10 янв. 20:38

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Кабардино-Балкарии (КБР) побывали более 73,7 тыс туристов, сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

В пресс-службе отметили, что это на 5,4% больше, чем за время новогодних каникул прошлого года. Тогда КБР посетили 69,9 тыс человек.

Самыми популярными местами у туристов стали горнолыжный курорт "Приэльбрусье", эко-парк "Долина Нарзанов", город Нальчик, Чегемские водопады и Голубые озера.

В ведомстве отметили, что в первые четыре дня 2023 года был зафиксирован значительный рост туристического потока в Приэльбрусье. За это время показатель увеличился на 50% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, однако из-за неблагоприятных погодных условий поток туристов в период с 5 по 8 января резко сократился.

"В связи с чем показатель турпотока в период новогодних праздников на горнолыжном курорте "Приэльбрусье" показал увеличение лишь на 4% (57,9 тыс.)", - рассказали в министерстве.