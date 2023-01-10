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Премьер Израиля пообещал дать отпор всем сателлитам Ирана

Премьер Израиля пообещал дать отпор всем сателлитам Ирана

Израиль готов дать решительный отпор Ирану и его сателлитам в регионе. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время сегодняшней поездки на границу с Ливаном.

"Вместе с министром обороны Йоавом Галантом проводим оценку ситуации в области безопасности в Северном командовании. Главный враг, с которым мы имеем дело, - это террористический режим в Иране и его метастазы в Сирии и Ливане. Те, кому нужно напоминание о наших красных линиях в этом вопросе, получат его", - поведал он в своих социальных сетях.

Общаясь с военными, Нетаньяху отметил, что власти Израиля "полны решимости бороться с попытками Ирана разработать ядерный арсенал". "Мы полны решимости бороться с любыми попытками Ирана разместить направленные против нас базы на нашей северной военной границе в Сирии", - цитирует премьера ТАСС.

Он также акцентировал внимание на том, что руководство страны готово бороться с любыми попытками "Хезболлы" проявить против Израиля агрессию со стороны Ливана.

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