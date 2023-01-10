Ильхам Алиев рассказал, когда завершится акция протеста на Лачинской дороге

10 янв. 19:40

Акция протеста на Лачинской дороге завершится, когда будет будет открыт доступ к рудным месторождениям. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью журналистам азербайджанских телеканалов.

"У нас справедливые требования, и историю этой акции знают все. Нас фактически не допустили до этих незаконно эксплуатируемых рудников. <…> Значит до тех пор, пока у нас не будет выхода туда, эта акция, наверное, будет продолжаться, и мы этого добьемся", - сказал глава государства.

Кроме того, он обратил внимание на то, что называть эти события блокадой по меньшей мере бессовестно. Он рассказал, что чуть менее чем за месяц по дороге проехало около 400 автомобилей российских миротворцев. "Естественно, они везут для живущих там армян продовольствие и другие необходимые средства. Мы не возражаем. Наша цель не блокада", - пояснил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что требования азербайджанской стороны вполне справедливы - мониторинг, прекращение эксплуатации месторождений.

Напомним, 12 декабря 2022 года в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша началась акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Экоактивисты требуют допустить экспертов Минэкологии и Минэкономики Азербайджана, а также AzerGold к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому руднику Демирли для мониторинга их состояния после возобновления на них нелегальной добычи руды.