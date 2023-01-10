В Северной Осетии откроется крупнейший в СКФО тематический парк

10 янв. 20:15

Крупнейший в СКФО тематический парк "Алания парк" откроется летом в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло

"Алания парк" уже этим летом примет первых гостей, а "Казачий хутор" выполнил работы по инвестроекту на 95%. Сегодня посмотрел, как идут работы на обеих площадках. На территории "Алании парка" стройка в самой активной фазе. Работу над созданием инженерной инфраструктуры практически завершили - это был один из важнейших этапов! Теперь здесь есть свет, вода, газ, система водоотведения", - написал он в своем Telegram-канале.

Меняйло отметил, что инвестор будет открывать парк поэтапно. Так, летом заработает канатная дорога, колесо обозрения, предприятия общепита, будут готовы также экотропы для прогулок. В это же время продолжится строительство всей остальной запланированной инфраструктуры.