На ремонт дорожной сети Кабардино-Балкарии выделят более 5,5 млрд рублей

10 янв. 18:58

В 2023 году в Кабардино-Балкарии отремонтируют более 100 км автодорог. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.



"Только региональных объектов - более 30. Общая протяженность дорожных объектов - свыше 100 км", - поведал руководитель региона.



Он подчеркнул, что в первую очередь будет обновлена дорожная инфраструктура в границах социальных учреждений и туристических маршрутов.

На дальнейшее развитие дорожной сети Кабардино-Балкарии в 2023 году предусмотрено более 4,1 млрд рублей бюджетных средств из дорожного фонда. Еще 1,4 млрд рублей дополнительно выделили на муниципальные дороги в республике.



