Ставрополье увеличит собираемость курортного сбора в два раза

10 янв. 19:25

Власти Ставропольского края в 2023 году планируют получить около 600 млн рублей курортного сбора, что в два раза больше, чем в прошлом, сообщили журналистам во вторник в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

Также стало известно, что будет разработана программа благоустройства городов-курортов за счет средств курортного сбора. "Потенциал поступлений от курортного сбора в 2023 году составляет около 600 миллионов рублей. Главам городов-курортов вместе с представителями профильных министерств необходимо до февраля разработать программы по дальнейшему благоустройству курортных зон на 2023-2024 годы. В них в том числе должны быть учтены средства на работы по содержанию созданных благодаря курортному сбору объектов", - сказал глава региона Владимир Владимиров.