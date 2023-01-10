Каспийск завалило снегом впервые за год

10 янв. 19:15

Снег выпал в Каспийске впервые почти за год, в Махачкале также выпали обильные осадки, образовался снежный покров, сообщилначальник Дагестанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Абдулгалим Дадашев.

По его словам, в ближайшие дни также ожидается мокрый снег с порывами ветра до 20 м/с. "… с утра сегодняшнего антициклон уходит, и к нам пришли юго-восточные массы, идет снег временами сильный, временами ослабевает. <..> До этого снег в Каспийске был в прошлом феврале", - приводит слова собеседника ТАСС.

В то же время, появившийся в Махачкале и Каспийске снежный покров быстро растает. Однако не исключается, что мокрый снег пройдет и в среду. "Начиная с сегодняшней ночи и всю неделю в Дагестане будет сильный юго-восточный ветер, временами порывы ветра будут достигать до 20 м/с. <...> Такой ветер прогнозируется до 16 января", - пояснил Дадашев.