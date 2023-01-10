Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать экспорт газа

10 янв. 19:06

Азербайджан в 2023 году планирует экспортировать 24 млрд куб м газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в интервью местным телеканалам.

По его словам, половина этого объема приходится на европейский рынок. "Если в 2021 году мы поставляли в Европу чуть больше 8 млрд куб. м, то в этом году будет около 12 млрд куб. м. А всего в этом году наш экспорт ожидается на уровне 24 млрд куб. м. Поэтому мы становимся уже серьезным игроком на газовом рынке, в том числе на европейском", - сказал глава государства.

Далее Азербайджанский лидер сообщил о планах расширения пропускной способности Трансанатолийского (ТАНАП) и Трансадриатического (ТАП) трубопроводов, по которым азербайджанский газ транспортируется в Европу.