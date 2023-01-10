Россия и Израиль обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

10 янв. 18:54

Во вторник, 10 января, состоялась встреча специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и посла Израиля в Москве Александра Бен Цви. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Главными темами переговоров стали актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества России и Израиля, в том числе с учетом формирования в Израиле новой правящей коалиции.

Кроме того, Богданов и Бен Цви также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, включая проблематику ближневосточного урегулирования.