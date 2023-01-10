Всемирный банк изменил прогноз по ВВП России в 2023 году

10 янв. 18:42

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году. Об этом свидетельствует обновленный доклад организации о перспективах мировой экономики.

В банке полагают, что в этом году ВВП России снизится на 3,3% на фоне полной имплементации нефтяного эмбарго Евросоюза и сокращения экспорта природного газа из-за прекращения Россией поставок в ЕС по газопроводу "Северный поток".

При этом в организации ожидают, что в 2024 году ВВП России вырастет на 1,6% в связи с умеренным расширением потребления и незначительным восстановлением экспорта, который РФ переориентирует на другие страны, передает РИА Новости.