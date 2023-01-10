СМИ: "Большая семерка" намерена установить два потолка цен на российскую нефть

10 янв. 17:44

Страны "Большой семерки" (G7) планируют установить в феврале два потолка цен на нефтепродукты из России, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя G7.

Один из них коснется продуктов, которые торгуются с премией к нефти, а другой – тех, которые торгуются со скидкой.

Источник объясняет, что ограничение стоимости российских нефтепродуктов является более сложной процедурой, чем ограничение цен на нефть. Это связано с тем, что существует множество нефтепродуктов и их стоимость часто зависит от места покупки, а не от страны производства.

Представитель G7 привел в пример дизельное топливо и керосин, которые обычно торгуются дороже сырой нефти. При этом тот же мазут продается со скидкой. Именно по этой причине G7 рассматривает вариант с установкой двух потолков цен.