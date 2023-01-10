Катар пытается сократить зависимость экономики от газа, оживив фондовый рынок

Катар хочет диверсифицировать свою экономику, сократив ее зависимость от газа. В надежде конкурировать с более активными биржами в регионе, Фондовый рынок Катара приветствует первичное публичное размещение акций (IPO).

Как отмечает "Аль-Джазира", уже 15 января во время своего публичного размещения акций, IT-фирма MEEZA может привлечь до 249 миллионов долларов США, за счет продажи 50% своих акций в рамках нового процесса формирования книги заявок в Катаре, который позволяет компаниям предлагать ценовой диапазон для проверки аппетита инвесторов и определения цен.

Катар, крупнейший в мире экспортер СПГ и страна проведения ЧМ по футболу 2022 года, хочет диверсифицировать свою экономику, отказавшись от газа. Эта стратегия включает в себя создание рынка акций путем открытия его для более широкой базы инвесторов и проведения большего количества листингов.

"Теперь, когда чемпионат мира по футболу успешно проведен, мы видим, что акцент смещается на другие области диверсификации", - сказал Усама Али, глава отдела глобальных банковских услуг HSBC в Катаре.

С тех пор, как Катар выиграл заявку на проведение чемпионата мира по футболу, страна потратила не менее 229 миллиардов долларов на инфраструктуру, пытаясь повторить серьезные преобразования Дубая и Абу-Даби.

Отсутствие листинга создало неудовлетворенный спрос на новые акции, компании поняли это и выстраиваются в очередь. За исключением волатильности на мировых рынках, ожидается, что активность в Катаре возрастет в первой половине года, сказал Али, добавив, что до шести компаний могут выйти на IPO в ближайшие 18 месяцев.

Новые правила, введенные Катаром в течение последних трех лет, также сократили расчетный период, при котором право собственности на акции передается в течение двух дней после заключения сделки.

Катар пропустил IPO-бум, охвативший соседние Саудовскую Аравию и ОАЭ в прошлом году. Инсайдеры рынка связывают нехватку сделок в Катаре с влиянием пандемии коронавируса и сосредоточением внимания на организации ЧМ по футболу.

Катар по-прежнему классифицируется как развивающийся рынок по индексу MSCI. С рыночной капитализацией около 158,2 миллиарда долларов биржа Дохи ничтожно мала по сравнению с 718,8 миллиардов долларов у Абу-Даби и 2,72 триллионами долларов Эр-Рияда.

"В стране достаточно привлекательных государственных и семейных предприятий, которые готовы для публичного предложения, и мы не удивимся, если в среднесрочной перспективе увидим значительный поток IPO", - сказал Бассам Слим, старший портфельный менеджер в Aventicum Capital Management в Дохе.

Али из HSBC, который консультирует основные заинтересованные стороны в Катаре, ожидает, что разрешение иностранным инвесторам покупать акции в рамках публичного предложения будет следующим шагом: "Формирование книги заявок тестируется с этим IPO и, на мой взгляд, в конечном итоге оно будет развернуто поэтапно. Сначала оно будет проведено с местными учреждениями, а затем может быть фактически расширено до иностранных инвесторов".