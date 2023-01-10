Дорожники спасли 18 граждан Таджикистана в Казахстане

10 янв. 18:15

Костанайские дорожники оказали помощь и эвакуировали с трассы в обогревательный пункт 18 граждан Таджикистана, информирует пресс-служба компании "КазАвтоЖол".

Сообщается, что микроавтобус ехал по трассе "Карабутак-Костанай" из Актюбинской области в сторону Тюмени, когда доехав до блокпоста, пассажиры узнали, что в связи с понижением температуры воздуха на дороге введен запрет на передвижение транспорта, который ездит на дизельном топливе.

Для того, чтобы не допустить замерзания топлива и обеспечить безопасности людей, дорожники эвакуировали граждан Таджикистана в обогревательный пункт, где они переждали непогоду. Людей обеспечили горячим питанием.

Затем, после того, как погода улучшилась, микроавтобус продолжил путь, передает Sputnik Казахстан.