В Гудаури откроется сноу-парк

10 янв. 17:22

Сноу-парк для экстремального катания на курорте Гудаури откроется 11 января, информирует Агентство горных трасс министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"До сих пор из-за отсутствия естественного снега подготовить трассы только на искусственном снегу было невозможно. Однако, по данным на эту минуту, небольшие осадки, выпавшие в последние дни, вместе с скопившимся искусственным снегом позволяют открыть лыжную трассу "Сноу-парк", - приводит слова собеседника Sputnik Грузия.

Сноупарк – территория для катания горнолыжников и сноубордистов, оборудованная специально для выполнения трюков.