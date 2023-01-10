В Карачаево-Черкесии будут развивать промышленность

10 янв. 18:05

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) разработают стратегию развития промышленности республики на ближайшие пять лет, сообщил во вторник глава КЧР Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.

По его словам, в республике планируется запуск новых производств и создание новых рабочих мест.

"Мною было принято решение объявить 2023-й Годом развития промышленности в Карачаево-Черкесии. Мы уже приступили к формированию целей и задач этого года и не будем откладывать их реализацию. В первую очередь, это создание стратегии развития промышленности КЧР на ближайшую пятилетку, которая отразит основные векторы, точки роста и так называемые болезненные зоны", - написал глава региона.

Темрезов добавил, что в ходе совещания во вторник поставил перед членами правительства ряд задач в рамках объявленного Года развития промышленности, в том числе создание промышленного парка, запуск ряда производств - запланировано открытие двух малых гидроэлектростанций, запуск линии производств гипсокартонных листов в Хабезском гипсовом заводе и запуск линии автоматической сортировки ПЭТ-бутылок в ООО "Селена".